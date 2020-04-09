Адвокаты Порошенко высмеяли Венедиктову: лозунги Зеленского остались в прошлом

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко крайне недовольны тем, что дела против их подзащитного продолжают открываться. Они назвали действия Венедиктовой «юридическим трешем».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «5 канал».

«Сейчас можно наблюдать за попыткой повторить ситуацию, которую мы видели непосредственно перед тем, как своей должности лишился бывший генпрокурор Рябошапка. Ныне опубликованы проекты подозрений, которые ранее Венедиктова убеждала Рябошапку подписать. Тогда ей не удалось реализовать свою инициативу, и Рябошапка отказался. После в одном из интервью, он назвал такие действия Венедиктовой «политическим трешем» и я полностью согласен с таким высказыванием. Она пытается перевести в уголовную плоскость вопросы, которые относятся к конституционным полномочиям президента относительно назначения судей – это абсурд», — сказал адвокат Порошенко Илья Новиков.

Еще один юридический защитник Петра Порошенко Игорь Головань подчеркнул, что Венедиктова получила свой пост с установкой на то, чтобы усилить преследования против бывшего президента страны.

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