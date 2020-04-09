Протокол разработан – заместитель главы ОП рассказал, кто заменит Зеленского на случай, если он заболеет коронавирусом

Политика
Ольга Гергелюк0
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о том, что власть разработала план, на случай, если глава государства Владимир Зеленский заболеет коронавирусом. По его словам, главу государства может заменить спикер парламента.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду». 

Кирилл Тимошенко ответил на вопрос журналистов, что будет на случай, если Владимир Зеленский заболеет коронавирусом.

«Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности, нету. Ну, может, там спикер парламента», — заявил Тимошенко.

Заместитель главы ОП не исключает, что на случай болезни главы государства, он будет работать в телефонном режиме.

Кроме того, Тимошенко отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, глава государства каждый день находится в Офисе президента. По его словам, Владимир Зеленский внес некие коррективы в работу, например, селекторные совещания он проводит в режиме видеоконференции.

А вот, что касается личных встреч, то глава государства их ограничил. Он видится только с главой ОП – Андреем Ермаком и его замами.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента назвали условие введения режима чрезвычайного положения в стране. 

 


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