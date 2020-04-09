Протокол разработан – заместитель главы ОП рассказал, кто заменит Зеленского на случай, если он заболеет коронавирусом

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о том, что власть разработала план, на случай, если глава государства Владимир Зеленский заболеет коронавирусом. По его словам, главу государства может заменить спикер парламента.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду».

Кирилл Тимошенко ответил на вопрос журналистов, что будет на случай, если Владимир Зеленский заболеет коронавирусом.

«Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности, нету. Ну, может, там спикер парламента», — заявил Тимошенко.

Заместитель главы ОП не исключает, что на случай болезни главы государства, он будет работать в телефонном режиме.

Кроме того, Тимошенко отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, глава государства каждый день находится в Офисе президента. По его словам, Владимир Зеленский внес некие коррективы в работу, например, селекторные совещания он проводит в режиме видеоконференции.

А вот, что касается личных встреч, то глава государства их ограничил. Он видится только с главой ОП – Андреем Ермаком и его замами.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента назвали условие введения режима чрезвычайного положения в стране.