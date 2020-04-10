Что это за коммунистический синдром? – депутат от «Слуги народа» Верещук ответила украинцам, которые недовольны карантином

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук прокомментировала мнение людей, которые недовольны жесткими мерами карантина в Украине. Она считает, что в такое непростое для страны время люди должны показать максимальное сплочение. По ее словам, у тех, кто заявляет, что «власть не кормит», начинает проявляться «коммунистический синдром».

Об этом народный депутат заявила в эфире Politeka, передает НБН.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» считает, что карантин в стране нужно начать постепенно ослаблять в мае. По словам народного депутата, после изучения социальных опросов, она пришла к выводу, что уже в мае украинцам будет сложно находиться на карантине.

По ее словам сейчас особенно сложно приходится пенсионерам и представителям малого бизнеса.

В свою очередь ведущий программы зачитал народному депутату мнения украинцев по поводу карантина.

«Этот карантин – страшнее тюрьмы. Это геноцид. В тюрьму, если забирают, то хотя бы кормят. Сейчас куча запретов и штрафов. Сдыхай дома или оштрафуют».

Народный депутат прокомментировала данное мнение. По ее словам, у украинцев, которые заявляют, что власть не кормит «появляется коммунистический синдром». Верещук заявила, что у тех, кто пишет такие комментарии, скорее всего все хорошо. Она не отрицает, что есть категории людей, которые сейчас особо уязвимы.

«На самом деле есть люди, которые не могут себе многого позволить, так как живут сами или в изоляции. Но у тех, которые делают такие заявления на самом деле все хорошо. Что значит «власть не кормит?». Что за «коммунистический синдром?», — заявила народный депутат.

По ее словам, сейчас именно то время, когда люди должны поддерживать друг друга.

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