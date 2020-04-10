Дайте нам прямой ответ – Арестович обратился к Зеленскому по поводу уголовного дела против Татьяны Черновол

Военный эксперт, известный блогер Алексей Арестович резко отреагировал на уголовное дело против бывшего народного депутата Татьяны Черновол. По словам Арестовича, президент Украины Владимир Зеленский «становится политическим врагом Майдана».

Своим мнением Алексей Арестович поделился на своей страничке в «Фейсбук», сообщает НБН.

Алексей Арестович резко отреагировал на уголовное дело против Татьяны Черновол. По его словам, власть совершила огромную ошибку. Дело против Черновол, по мнению Арестовича, свидетельствует, что «Зеленский встал в позицию политического врага Майдана». Он напомнил главе государства, что «Майдан был актом стихийной самообороны народа». Таким образом, украинцы восстали против режима Януковича и «разворачивания Украины в объятия Кремля».

«Годик прошел, а нынешний президент в вопросах отношения к Майдану технично встал на сторону сбежавшего (Виктора Януковича. — ред. НБН)», — написал Арестович.

Блогер обратился к главе государства и попросил его определиться.

«Дайте нам прямой ответ. Вы уже враг или еще нет?».

Кроме того, Арестович не исключает, что в скором времени могут даже начаться преследование тех, кто выступил против российской агрессии.

Но, в тоже время, Арестович заявил, что переход на сторону Кремля, может закончиться народными протестами.

«Ибо мелодия: «произвол — Кремль» в Украине всегда имеет третий завершающий такт – акт коллективной самообороны народа», — пишет Арестович.

Ранее мы сообщали, что депутат Гончаренко уличил Зеленского во лжи.