«ДНР» утратила часть «официальных» полномочий: Пушилин принял решительные меры

Распространение коронавируса на неподконтрольных территориях Украины поставило террористов в очень невыгодное положение. Денис Пушилин был вынужден согласиться на сокращение «официальных» полномочий так называемого «Минюста ДНР».

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Согласно указу Пушилина «Минюст ДНР» практически полностью прекращает выдачу и прием документов. Это главным образом касается областей технической инвентаризации и оценки недвижимого имущества. Стоит отметить, что это не первый удар по полноценному функционированию «ДНР». Руководство «республики» все больше отказывается от своих властных полномочий и оставляет население на произвол судьбы.

Меры пока названы временными и обусловленными коронавирусом, однако сложно сказать, смогут ли террористы когда-то в полной мере восстановить свою власть над людьми и общественными структурами. Кроме того, коронавирус пока не идет на спад в регионе, что означает большую вероятность новых сдач позиций «ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, Гончаренко резко ответил Путину насчет непобедимости России (видео).