«ДНР» утратила часть «официальных» полномочий: Пушилин принял решительные меры

Главное Политика
Родион Власов0

Распространение коронавируса на неподконтрольных территориях Украины поставило террористов в очень невыгодное положение. Денис Пушилин был вынужден согласиться на сокращение «официальных» полномочий так называемого «Минюста ДНР».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — delovoydonbass.ru

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Согласно указу Пушилина «Минюст ДНР» практически полностью прекращает выдачу и прием документов. Это главным образом касается областей технической инвентаризации и оценки недвижимого имущества. Стоит отметить, что это не первый удар по полноценному функционированию «ДНР». Руководство «республики» все больше отказывается от своих властных полномочий и оставляет население на произвол судьбы.

Меры пока названы временными и обусловленными коронавирусом, однако сложно сказать, смогут ли террористы когда-то в полной мере восстановить свою власть над людьми и общественными структурами. Кроме того, коронавирус пока не идет на спад в регионе, что означает большую вероятность новых сдач позиций «ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, Гончаренко резко ответил Путину насчет непобедимости России (видео).


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