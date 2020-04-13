Внеочередное заседание Рады может состояться в среду – Арахамия

В среду, 15 апреля народные депутаты могут еще раз собраться в стенах Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал еще одно внеочередное заседание парламента. По словам Арахамии, народные избранники могут собраться в среду, 15 апреля.

«В среду может состояться внеочередное заседание», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Представители СМИ поинтересовались у господина Арахамии, будет ли на повестке дня закон о невозвращении банков бывшим владельцам. На что представитель «Слуг» ответил, что из-за огромного количества правок, на данный момент Рада не может поставить на голосование данный законопроект.

Журналисты спросили у главы фракции «Слуга народа», что же тогда будут рассматривать народные депутаты, но Давид Арахамия не дал конкретного ответа.

«Это секрет фирмы», — заявил господин Арахамия.

Но, все-таки Арахамия, приоткрыл занавес предстоящего заседания Верховной Рады Украины. По его словам, народные избранники планируют рассмотреть вопрос кадровых изменений в Кабмине.

Напомним, что «банковский» закон на данный момент «заблокирован», ведь народные депутаты внесли в документ больше 16 тыс. поправок. Один только, народный депутат Антон Поляков внес 6033 поправки.

Ранее мы сообщали, что Зеленскому выдвинули ультиматум.