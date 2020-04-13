Зеленский созвал «Слугу народа» на закрытую встречу: будет обсуждаться важный для Украины закон

Политика
Родион Власов0

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предпринять особые меры ради стабилизации в стране. 13 апреля состоится закрытая встреча «Слуг народа» для решения ключевых вопросов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — Golos.ua

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Источник сообщает, что президент намерен провести закрытое совещание с представителями своей фракции. Зеленскому необходимо принять меры сразу по ряду важных тем, среди которых коронавирус в стране, падении рейтингов полит силы, давление со стороны политических оппонентов, экономический кризис, который обострился в результате карантина. Однако достоверно неизвестно, какие именно темы станут приоритетными на закрытом совещании. Сообщается, что закрытое мероприятие состоится в 17:00, уже после завершения внеочередного заседания Верховной Рады.

Наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому Зеленский хочет обсудить с народными депутатами ситуацию с огромным количеством поправок к скандальному закону, который окрестили антиколомойским.

Напомним, как сообщалось ранее, Соловьев пригрозил Украине новой эскалацией: прогандист в прямом эфире начал угрожать соседу.


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