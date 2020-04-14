Действующая власть боится тех, кто был на Майдане – Федина о преследовании Татьяны Чорновол

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» София Федина считает, что действующая власть боится тех, кто в 2014 году был на Майдане. Так София Федина отреагировала на допрос в ГБР бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямой».

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» София Федина прокомментировала допрос Татьяны Чорновол в ГБР. Она считает, что это политическое преследование. По словам Федины, противники Майдана, которые снова пришли к власти пытаются отомстить и «показать, кто в доме хозяин».

Федина уверена, что уголовное дело против Чорновол — это политическое преследование.

«Действующая власть боится тех людей, которые были на Майдане, поскольку их у нас миллионы, и им есть, что сказать в ответ на преследование майдановцев».

Кроме того, Федина считает, что и сама стала жертвой политического преследования.

«Примеры такого преследования – Чорновол, Звиробий, Федина», — заявила народный депутат.

Стоить отметить, что это не первый комментарий от представителей партии «Европейская Солидарность» по поводу обысков и уголовного дела против Татьяны Чорновол. Ранее о том, что это политическое преследование заявляли Петр Порошенко, Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко.

Ранее мы сообщали, что Столтенберг сделал заявление по поводу присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.