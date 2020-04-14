YouTube заблокировал Путина: в Google назвали причину жесткой меры

Видеообращение главы Российской Федерации попало под запрет на YouTube. Россия крайне возмущена такими мерами против их лидера. Корпорация Google в свою очередь уже успела объяснить свои действия.

Об этом сообщает «РБК», передает «НБН».

«В данный момент работа YouTube значительно усложнена. Решение о блокировании видео обращения Путина к народу России было принято по ошибке. Видео уже восстановлено и доступно к просмотру. Мы приносим свои извинения», — сообщили в пресс-службе Google.

Однако стоит отметить, что ранее НТВ уже сообщало о подобных ситуациях с блокировкой выступлений Путина. Это произошло 25 марта, когда Путин выступал насчет коронавируса. Тогда ролик тоже был восстановлен примерно через 40 минут, и компанией Google были принесены извинения. Это было первое обращения Путина к народу из-за проблемы коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Россия не стала заявлять о своих претензиях и ситуация была признана недоразумением.

Напомним, как сообщалось ранее, агрессия США против Украины: возмущенный Трамп заявил о своей готовности к конфликту.