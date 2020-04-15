Прекратите дезинформацию: НАТО поймало команду Путина на лжи и предупредило о намерении дать жесткий отпор провокациям

Руководство НАТО выразило обеспокоенность бесстыдной дезинформацией, которая распространяется командой Путина и китайскими властями о том, что коронавирус берет свое начало в США.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Посол США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на виртуальном брифинге в канун встречи министров обороны Альянса заявила о готовности дать отпор новым провокациям.

«Мы обеспокоены дезинформацией, которую продвигают РФ и Китай… Они ложно распространяют информацию, что хотят помочь, что вирус начался в США или Европе. Все это неправда», — сказала Гатчисон.

Она отметила, что на встрече министры обороны стран-членов Альянса обсудят, как лучше реагировать на эти кампании, чтобы во времена гуманитарного кризиса враги не сеяли недоразумения между союзниками блока.

«Это попытка не только посеять недовольство между союзниками, но и обесценить наше лидерство во времена, когда наши граждане нуждаются в лидерстве для защиты и помощи. Мы не принимаем это и думаем, что можем сделать вместе с союзниками», — заявила посол.

Ранее сообщалось о том, что Россия идет ко дну, и Путин этого уже не скрывает.