Депутаты приняли законопроект об изменениях регламента ВР

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента был принят проект закона, который вносит некоторые изменения в регламент Верховной Рады. В частности, новый закон направлен на противодействие так называемому «законодательному» спаму.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты поддержали изменения в регламент. Свой голос «за» отдали 242 народных избранника. В частности, 204 голоса дали «Слуги народа», 15 — «ОПЗЖ», 13 — депутатская группа «Доверие» и ещё 10 голосов от внефракционных нардепов.

Согласно принятому закону, если после голосования в первом чтении к проекту закона подали правки, количество которых более чем в 5 раз превышает к-ство статей законопроекта или к-ство пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, то такой законопроект рассматривают по особой процедуре.

Процедуру должны предложить как минимум треть нардепов, а уже их инициативу должны поддержать 226 голосами.

После этого каждая парламентская фракция имеет право выбрать 5 поправок, которые отбросил комитет, но на которых фракция настаивает, и отправить их снова в комитет.

Если депутат не состоит ни в одной фракции, то он может выбрать одну поправку, которую ранее отбросил комитет и также отправить её снова на рассмотрение комитету.

Перед голосованием за поправки должен выступить глава комитета (или его представитель). Потом будет обсуждение с возможным голосованием, во время которого депутаты будет решать, стоит ли учитывать отклоненные или подтвержденные правки.

Напомним, ранее мы писали, что ВР приняла изменения в Госбюдже-2020.