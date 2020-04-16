Путин не хочет отдавать просто так – Сенцов прокомментировал обмен пленными

Известный украинский режиссер Олег Сенцов положительно оценил сегодняшний обмен пленными между Украиной и так называемыми «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Сегодня».

Олег Сенцов прокомментировал сегодняшний обмен пленными между Киевом и так называемыми «Л/ДНР». Сенцов поздравил украинцев, которых освободили из плена «со свободой». Известный режиссер также поблагодарил всех, благодаря, кому этот обмен состоялся.

Но, несмотря на это Сенцов напомнил, что освободили далеко не всех украинцев. Кроме того, среди освобожденных нет крымских татар.

«Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и еще много других до сих пор за решеткой», — написал Сенцов.

Бывший узник Кремля отметил, что Путин не освобождает украинцев просто так. По словам Сенцова, он ждет уступок со стороны Украины. Режиссер уверен, что нужно продолжать освобождать украинцев, но при этом «не надо торговать страной».

«Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет уступок Украины в ответ, чтобы медленно привести обратно ее в свое крепостное стойло», — пишет Сенцов.

Ранее мы сообщали, что США обратились к РФ после обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.