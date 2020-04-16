Тимошенко вступилась за Татьяну Чорновол и готова взять её на поруки

Политика
Христина Качоровська0
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Лидер ВО «Батькивщина» заявила, что не позволит политических репрессией против участников Революции Достоинства.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото — liga.net

Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время брифинга в кулуарах парламента, пишет «НБН«.

«Я со своей командой поддерживаем Татьяну Чорновол. Мы готовы взять её на поруки, если её вдруг захотят арестовать.

ВО «Батькивщина» никогда не будет поддерживать политические расправы и репрессии над участниками Майдана. Ведь это те люди, которые сумели завоевать право Украины быть европейской».

Напомним, ранее мы писали, что суд избирает меру пресечения Татьяне Чорновол.


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