Тимошенко вступилась за Татьяну Чорновол и готова взять её на поруки
Лидер ВО «Батькивщина» заявила, что не позволит политических репрессией против участников Революции Достоинства.
Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время брифинга в кулуарах парламента, пишет «НБН«.
«Я со своей командой поддерживаем Татьяну Чорновол. Мы готовы взять её на поруки, если её вдруг захотят арестовать.
ВО «Батькивщина» никогда не будет поддерживать политические расправы и репрессии над участниками Майдана. Ведь это те люди, которые сумели завоевать право Украины быть европейской».
Напомним, ранее мы писали, что суд избирает меру пресечения Татьяне Чорновол.
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