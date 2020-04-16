В режиме видеоконференции: Резников рассказал, какие вопросы обсудит ТКГ на следующем заседании

На следующем заседании ТКГ стороны планируют обсудить вопрос разведения войск на новых участках и продолжить переговоры об обмене пленными.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на ASPI.news.

Вице премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, какие вопросы обсудят стороны на следующем заседании ТКГ.

По словам Резникова, стороны планируют поднять вопрос о новых участках разведения сил на территории оккупированного Донбасса. Он подчеркнул, что Украина предложила шесть участков для разведения войск. Министр отметил, что стороны попытаются договориться о трех новых участках для разведения сил.

Кроме того, Резников заявил, что гуманитарная подгруппа ТКГ обсудит вопрос обмена пленными.

Из-за пандемии коронавируса стороны будут обсуждать данные вопросы в режиме видеоконференции.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ отреагировали на обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.