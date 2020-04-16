Власти пора определиться, она с Украиной или с Коломойским — Порошенко

Пятый президент Украины недоволен тем, что на сегодняшнем внеочередном заседании не будут рассматривать «антиколомойский» закон.

Об этом Порошенко заявил во время брифинга в Верховной Раде, пишет «НБН«.

Политик отметил, что вместо того, чтобы сегодня рассматривать закон «О банках», власть предлагает голосовать за изменения в регламент. И такие изменения, которые ограничивают права оппозиции:

«Я уже в который раз говорю: власть должна выбрать, для кого она работает — для Украины или для Коломойского. Выбор, на первый взгляд, не сложный… Но прогресса мы не видим. Они не дают голосовать за законопроект «О банках» уже три заседания подряд. Вместо этого предлагают изменить регламент парламента, что существенно ограничивает права оппозиции».

Поэтому, подытожил Порошенко, его фракция не будет голосовать за такие изменения:

«Если эти изменения уж так необходимы, то я предлагаю, чтобы их ввели на врем карантина. Или же ограничили их действия конкретной датой, к примеру до 1 июня. Можно рассмотреть законопроект от Кабмина, где нет никаких правок. Давайте уже проголосуем банковский закон и перестанем думать о Коломойском. Не играйте с народом Украины».

Напомним, ранее мы писали, что предстоит рассмотреть нардепам на внеочередном заседании.