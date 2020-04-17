Есть договоренности с кремлевским режимом – крымский активист Кудусов объяснил, почему среди освобожденных из плена не было крымских татар

Крымский активист Эрфан Кудусов обеспокоен тем, что украинская власть не поднимает вопрос освобождения крымских татар.

Об этом активист рассказал в эфире телеканала «Прямой», сообщает НБН.

Крымский активист Эрфан Кудусов обеспокоен тем, что власть не поднимает вопрос освобождения крымских татар из плена РФ. Кудусов считает, что в данном вопросе есть некие договоренности между украинской стороной и Кремлем.

«Есть, как мне кажется, некие подковерные договоренности с кремлевским террористическим режимом о том, что вопрос освобождения крымских татар не будет подниматься».

Он считает, что Кремль, таким образом, шантажирует Украину. По его словам, украинская сторона не поднимает этот вопрос, потому, что Кремль угрожает прекратить какие-либо переговоры, если Украина будет возвращаться к вопросу освобождения крымских татар.

Активист также отметил, что на переговорный процесс по освобождению крымских татар влияет и страх украинских политиков перед Кремлем.

«Процесс переговоров по Крыму и освобождению крымских татар не ведется. Четким признаком является то, что ни один крымский татарин не был освобожден», — заявил Кудусов.

Активист уверен, что «Кремль не собирается освобождать заключенных крымских татар». Кроме того, по его словам, «украинская власть идет на поводу у Кремля».

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