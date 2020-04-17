Конец кризиса в Украине: Шустер удивил власть неожиданным предложением

Знаменитый журналист Савик Шустер предложил Украине действенный план по выходу из кризисной ситуации. Он предлагает ввести в стране безусловный базовый доход из бюджета, что по его мнению, поспособствует развитию активности населения в плане борьбы с коррупцией и прочими негативными тенденциями в государстве.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Шустер отметил, что безусловный базовый доход сделает украинцев более ответственными, ведь бюджет страны будет более важен лично для каждого человека, это будет подкрепляться реальной валютой. Такое нововведение создаст нулевую толерантность к коррупции, ведь коррупционеры будут красть не из каких-то непубличных схем, а напрямую из карманов людей, чего граждане не позволят.

В пример Шустер привел Испанию, власти которой, уже заявили о введении безусловного базового дохода в сумме эквивалентной 475 долларам.

«Я уверен, что безусловный базовый доход – это лучшее средство против коррупции. Ответственность граждан будет поддерживаться реальными доходами и тогда уж точно условий для коррупции не будет», — сказал он.

Напомним, как сообщалось ранее, послабление карантина с 20 апреля: Польша начинает выходить из кризиса