Это самый мощный удар по экономическому хребту РФ – Турчинов рассказал о последствиях падения цен на нефть для России

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов считает, падение цен на нефть, которое произошло на днях, «самым мощным ударом по экономическому хребту РФ». Политик прогнозирует, что РФ будет вынуждена сокращать финансирование военных программ.

Об этом политик написал на своей страничке в «Фейсбук», сообщает НБН.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал падение мировых цен на нефть. По мнению Турчинова, «это самый мощный удар по экономическому хребту РФ». Турчинов уверен, что РФ ждут серьезные экономические последствия.

«Сенсационное падение цен на нефть на фоне пандемии коронавируса – это самый мощный удар по экономическому хребту РФ», — пишет Турчинов.

Турчинов прогнозирует, что в первую очередь пострадает государственный бюджет страны-агрессора, тогда РФ придется сокращать финансирование ряда программ, в первую очередь военных.

Сенсаційне падіння цін на нафту на фоні коронавірусної пандемії — це найпотужніший удар по економічному хребту Росії…. Gepostet von Олександр Турчинов am Dienstag, 21. April 2020

Кроме того, Турчинов настолько уверен в тяжелых последствиях падения мировых цен на нефть для РФ, что даже сравнил их с «взрывом мощной атомной бомбы в центре Красной площади».

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