Мы эту возможность потеряли – дипломат Телиженко рассказал о том, что Трамп был готов войти в «нормандский» формат

США были готовы войти в «нормандский» формат переговоров. Но, украинская власть упустила эту возможность. Этой информацией поделился украинский дипломат Андрей Телиженко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Багнет».

Украинский дипломат Андрей Телиженко рассказал о некоторых нюансах встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая состоялась в сентябре, 2019 года. Во-первых, он отметил, что встречи могло бы и не быть. По его словам, из-за действий Александра Данилюка (бывший секретарь СНБО. — ред), «ведь он играл в какую-то свою игру». Во-вторых, по словам украинского дипломата, господин Трамп был готов говорить о новом формате «нормандского саммита» и вхождения в его США. По словам Телиженко, для начала представителем США в данном формате мог бы стать госсекретарь США Майк Помпео.

Дипломат отметил, что, конечно же, США ставили свои условия. Украина, по его словам, «должна была провести расследование по Байдену и расследование деятельности Виталия Шабунина».

«Все понимают, что Россия готова была договариваться только с США. В сентябре прошло года, мы эту возможность потеряли. И мы потеряли возможность получить некоторые финансовые средства для Украины», — заявил Телиженко.

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