Остались только красивые фотографии – Геращенко напомнила о том, что РФ не выполнила ни одной договоренности «нормандской четверки»

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко напомнила, что РФ не выполнила ни одной договоренности «нормандского саммита».

Об этом народный депутат рассказала в эфире телеканала «Прямой», передает НБН.

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» заявила, что РФ еще не выполнила ни одной договоренности «нормандской четверки». Она отметила, что ключевой договоренностью лидеров «нормандской четверки» было прекращение огня на Донбассе. По словам политика, РФ продолжает обстрелы украинских позиций.

«С прошлой встречи остались только красивые фотографии, где Путин и Зеленский мило друг другу улыбаются, а на самом деле ни одна договоренность нормандского саммита, который состоялся в декабре 2019, года не выполнена. Она не выполнена РФ, не выполнена Путиным»,- заявила политик.

Кроме того, народный депутат возмущена тем, что президент Владимир Зеленский молчит о том, что РФ не выполняет «нормандские» договоренности. Геращенко напомнила, что с января 2020 года на Востоке Украины погибло 39 военнослужащих.

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