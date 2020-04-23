Петиция с просьбой уволить Ермака с должности главы ОП набрала 25 тысяч голосов
Спустя 20 дней после появления петиции, она уже собрала более 25 тысяч необходимых голосов.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.
Петиция Иванова Александра Ярославовича, в которой он просит уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь её обязан рассмотреть и дать ответ президент Владимир Зеленский.
Отметим, что петиция была создана 1 апреля сего года. Свою просьбу Александр Иванов аргументировал тем, что после назначения Ермака Украина начала капитулировать перед Россией:
«Ермак имеет довольно тесные отношения с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком, который уже был автором «примирения» Приднестровья и Молдовы. И мы видим, чем обернулось это «примирения» для Молдовы».
Такой же сценарий, уверен автор петиции, Ермак и Козак хотят провести в Украине. Иванов также напомнил подписанный в Минске документ, который предусматривает создание Консультативного совета с ОРДЛО и называет это госизменой.
Вспомнил автор и о коррупционном скандале с братом главы ОПУ Денисом Ермаком:
«Ермак сегодня — это сочетание двух главных угроз для Украины: капитуляции перед Россией и коррупции в новой власти».
Александр Иванов подытожил, что президенту в такой ситуации надо сделать выбор: или он на стороне капитуляции и коррупции или на стороне независимой и честной Украины:
«Ермак должен быть уволен, после чего его преступления должны расследовать соответствующие правоохранительные органы».
Напомним, ранее мы сообщали, что петиция о возобновлении Супрун в должности главы МОЗ набрала 25 тысяч голосов.