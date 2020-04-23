Саакашвили попытается уговорить «слуг» поддержать свое назначение — СМИ

В пятницу, 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, Михаил Саакашвили проведет встречу с фракцией «Слуга народа».

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает «Украинская правда«, пишет «НБН«.

Инсайдер поведал, что Михаил Саакашвили хочет встретиться с фракцией «Слуга народа» и убедить их в том, чтобы они проголосовали за его назначение в Кабмин:

«Если 70% фракции согласятся, то будет голосование. Если нет — ломать нардепов через колено никто не будет. Не будет голосов, не будут выносить вопрос о назначении Саакашвили».

Как добавил источник, не все «Слуги народа» поддерживают идею возвращения Саакашвили в украинскую политику.

Напомним, ранее мы писали, что если голосов для полноценного назначения Саакашвили не хватит, то его назначат и.о. вице-премьер-министра.