Госбюро расследований вызвало на допрос Януковича

Политика
Христина Качоровська0
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Соответствующий документ обнародован на сайте Государственного бюро расследований.

Виктор Янукович
Виктор Янукович. Фото — focus.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Так, Госбюро расследований вызывает беглого экс-президента Украины на проведение следственных действий.

В повестке указанно, что Виктора Януковича ждут в ГБР в четверг, 30 апреля, в 10 часов утра. В повестке также указано, что экс-президента вызывают к Бересту А. А. — следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

Отметим, что речь идет о деле, которое касается бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы. Последнего подозревают в госизмене, умышленном сокращении ВСУ и разглашении государственной тайны.

Напомним, ранее мы писали, что Янукович готов помочь Зеленскому «объединить страну».


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