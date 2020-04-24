Грузия решила отозвать своего посла с Украины — СМИ

Грузия не очень радостно восприняла желание украинского президента назначить Михаила Саакашвили вице-премьер-министром.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «НВ«.

На грузинском телеканале Mtavari Arkhi поведали, что Грузия приняла решение отозвать своего посла с Украины. В СМИ уточнили, что пока не понятно, связан ли этот шаг с возможным назначением экс-президента Грузии Саакашвили в украинский Кабмин.

В МИД Грузии, да и сам посол, пока эту информацию никак не прокомментировали.

Стоит отметить, что чуть ранее в посол Грузии в Украине прокомментировал возможное возвращение Саакашвили в украинскую политику. Такой шаг он назвал «недружественным»:

«Вы же знаете, что в Грузии он считается виновным и его объявили в международный розыск. Ранее Грузия обращалась к Украине с просьбой задержать и выдать Саакашвили… Я напоминаю, что этот человек не один раз призывал к насильственному свержению законно избранного правительства Грузии. Мы дорожим дружбой с Украиной и хотим верить, что они возьмут во внимание наше отношение к Михаилу Саакашвили… И историю его преступлений, которые подтверждены судом».

Напомним, ранее мы писали, что Саакашвили поддерживает мир с Россией.