Все только впереди – военный разведчик объяснил, почему в скором времени Украине стоит ждать серьезного обострения на Донбассе

Военный разведчик, сотрудник фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук прогнозирует, что скоро на Донбассе начнется серьезное обострение. По словам эксперта, противник может задействовать тяжелую артиллерию, так, как этому способствуют погодные условия.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Обозреватель».

Военный разведчик Андрей Рымарук считает, что в скором времени оккупанты могут пойти на серьезное обострение военного конфликта на Донбассе. По его словам, он оценивает ситуацию, как военный разведчик. Рымарук считает, что есть несколько факторов, которые могут стать причиной эскалации. Первая причина – это теплое время года и хорошая погода.

«Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать. Я не исключаю, что враг начнет применять тяжелую артиллерию», — заявил эксперт.

Вторая причина – это видеоконференция глав министерств иностранных дел стран-участниц «нормандского формата», которая должна состояться 30 апреля. Рымарук напомнил всем, что боевики всегда идут на провокации накануне заседаний ТКГ. Не исключено, что накануне конференции глав МИД стран «нормандской четверки» боевики будут делать провокации.

«Давайте, не забывать, что перед каждым заседанием в Минске и нормандского формата мы видим достаточно большое количество обстрелов наших позиций боевиками. Все у нас только впереди», — отметил Рымарук.

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