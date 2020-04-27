Будто Путина и нет: как Собянин и Мишустин борются за власть в России

В российском руководстве все нагляднее просматривается два центра принятия решений. Первый центр — мэрия Москвы и лично Сергей Собянин, а второй – правительство России во главе с Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на nv.ua.

По утверждению политических аналитиков, скорее всего между этими людьми и будет вестись борьба за власть, когда Владимир Путин по тем или иным причинам перестанет быть главой российского государства.

Пока эта борьба идет негласно, без участия СМИ, но кое-что все-таки становится известно.

Так, по информации телеканала «Дождь», правительство России намерено отменить действие режима насильственной изоляции граждан сразу после майских праздников.

Собянин против этого, мотивируя стремительным ростом числа заболевших, особенно в столице.

Для Мишустина ситуация критическая. Он видит, что денег от нефти и газа совсем нет, а резервы уже украдены до него. Платить зарплаты и пенсии скоро будет нечем. Но самое страшное — нечем будет платить полицаям, на лояльности которых держится режим.

Поэтому он не видит другого выхода, кроме возобновления работы экономики.

Ранее сообщалось о том, что запас прочности у Путина на исходе.