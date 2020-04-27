Лавров возмущен действиями Резникова: вице-премьер министр Украины блокирует требование РФ по Донбассу, о котором Кремль просит 6 лет

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил вице-премьер министра Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Алексея Резникова в том, что он своими действиями блокирует закрепление в Конституции Украины «особого статуса» Донбасса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления в эфире одного из телеканалов России в очередной раз обвинил Украину в том, что она не выполнят договоренности, которые были достигнуты во время переговоров «нормандской четверки», в декабре, 2019 года.

Кроме того, на этот раз руководитель МИД РФ раскритиковал действия вице-премьер министра по вопросам реинтеграции Донбасса Алексея Резникова. По словам Лаврова, именно Резников препятствует тому, что Украина не спешит предоставить особый статус оккупированным Луганской и Донецкой областям в своей Конституции.

По словам главного дипломата РФ, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, якобы поддержал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время переговоров с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Там есть вице-премьер по вопросам так называемых оккупированных территорий (вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников — ред.), который начинает делать заявления по содержанию подходов Киева по урегулированию ситуации на Донбассе, отвергая с порога идею, поддержанную главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком на переговорах с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком», — заявил Лавров.

Также Лавров в очередной раз не упустил шанс напомнить Украине, что она «должна» вести прямые переговоры с незаконными «республиками».

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