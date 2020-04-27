Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор

Главы государств обсудили борьбу с пандемией коронавируса, сотрудничество Украины и МВФ, а также ситуацию на Донбассе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.

В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон пообщались в телефонном режиме.

Украинский президент выразил свою солидарность Франции, которая попала в эпицентр распространения коронавируса (по состоянию на 27 апреля в стране 162 100 заболевших):

«Украина сделала немало для борьбы с распространением коронавируса. Украинские грузовые самолеты «Мрія» и «Руслан» занимаются поставкой гуманитарной и медицинской помощи в разные страны мира, в частности и во Францию», — подчеркнул Зеленский.

Также, Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество Украины и Международным валютным фондом. Президент Украины уверил своего французского коллегу, что вскоре Украина примет закон «О банках»:

«Этот закон для нас приоритетный. Я уверен, что мы примем его, ведь он очень важен для нашего сотрудничества с МВФ».

Не обошли стороной президенты и войну на Донбассе и реализацию договоренностей, принятых на Нормандском саммите в Париже. Эммануэль Макрон положительно отметил недавний обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В конце украинский президент напомнил Макрону о приглашении посетить Украину:

«Я знаю, что вы хотели приехать в Украину. Я буду рад встретить Вас как только наладиться ситуация с пандемией».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Меркель.