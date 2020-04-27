Путин вытоптал все политическое поле России, но может прийти настоящий буйный: Шендерович (Видео)

Президент России Владимир Путин будет руководить страной до конца своей жизни.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Об этом рассказал в своем интервью Дмитрию Гордону известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

По мнению Шендеровича Путин никоим образом не уйдет, так как вытоптал все политическое поле, и оно стало рукотворной вещью.

«Он все вытоптал, в политическом поле никого нет. Это все рукотворная вещь. Он ногами просто все вытоптал…», – заявил писатель.

По его словам, когда, рано или поздно, рухнет нынешняя политическая система Росии, останется «дикое поле на месте полицейщины».

«Когда все это рухнет – будет дикое поле на месте полицейщины. И будет схватка популистов, разумеется (к власти – Ред.), …может прийти настоящий буйный», – предупредил литератор.

Также Шендерович рассказал о том, как живется в России в условиях карантина и самоизоляции.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время ожидается обострение обстановки на Донбассе.