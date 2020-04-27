Путин вытоптал все политическое поле России, но может прийти настоящий буйный: Шендерович (Видео)

Главное Политика
Ник Петров0

Президент России Владимир Путин будет руководить страной до конца своей жизни.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Владимир Путин.
Политическое поле России Путин сделал рукотворной вещью. Фото: glavred.info.

Об этом рассказал в своем интервью Дмитрию Гордону известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

По мнению Шендеровича Путин никоим образом не уйдет, так как вытоптал все политическое поле, и оно стало рукотворной вещью.

«Он все вытоптал, в политическом поле никого нет. Это все рукотворная вещь. Он ногами просто все вытоптал…», – заявил писатель.

По его словам, когда, рано или поздно, рухнет нынешняя политическая система Росии, останется «дикое поле на месте полицейщины».

«Когда все это рухнет – будет дикое поле на месте полицейщины. И будет схватка популистов, разумеется (к власти – Ред.), …может прийти настоящий буйный», – предупредил литератор.

Также Шендерович рассказал о том, как живется в России в условиях карантина и самоизоляции.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время ожидается обострение обстановки на Донбассе.


загрузка...

Похожие материалы

САП будет просить о принудительном приводе Продана, если он не явится на допрос

Дмитрий Климов

Зеленский сегодня посетит Одесскую и Херсонскую области

Дмитрий Климов

115 украинцев находятся в плену в России и оккупированном Крыму

Лидия Кущ

Добавить комментарий