Только дайте повод – сбежавший в РФ экс-депутат Марков встал на «защиту православных» и начал угрожать Украине

Сбежавший в РФ бывший народный депутат Игорь Марков, который к слову еще и является сторонником так называемых «Л/ДНР» начал угрожать Украине в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в Украине хотят «отнять православные храмы и отдать их раскольникам».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

В эфире одной из пропагандистских программ на телеканале «Россия 1» бывший народный депутат Украины, который сбежал в РФ и поддерживает незаконные «республики» на Донбассе Игорь Марков начал угрожать Украине.

Марков «стал на защиту православных в Украине». По его словам, храмы Московского патриархата в Украине ущемляют, и «хотят отнять, чтобы отдать раскольникам».

«Вы хотите у нас отнять! Вы хотите наши храмы передать раскольникам, вы хотите наши лавры забрать! Вот только дайте повод – и кровью харкнете. Вот это вам точно обещаю», — заявил депутат-беглец.

Кроме того, он поблагодарил РФ, за то, что предоставила ему гражданство. Марков отметил, что он «никуда не сбегал, а следовал своим убеждениям».

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