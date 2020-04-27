В окружении Зеленского появилась влиятельная фигура, которая выступает против назначения Саакашвили: Лещенко назвал фамилию

Бывший народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники в парламенте сообщил, что спикер парламента Дмитрий Разумков выступает против назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Сергея Лещенко.

В окружении президента Владимира Зеленского появился еще один человек, который не поддерживает возвращение в украинскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Им оказался спикер парламента Дмитрий Разумков. Информацию Сергею Лещенко сообщили источники в парламенте.

«Как сообщают нам наши источники в парламенте, Разумков выступает против назначения на должности во власти иностранцев», — пишет Лещенко.

По словам Лещенко, Разумков считает, что «делать политику» в Украине должен человек с гражданством Украины. При этом Лещенко отметил, что у Саакашвили как раз украинское гражданство. Он считает, что господин Разумков в данной ситуации «не до конца искренен».

По словам Лещенко, господин Саакашвили в подобных случаях отвечает, что «знает столицу лучше многих местных, ведь он приехал в Киев после распада Советского союза».

Сам же Лещенко считает, что позиция Разумкова по поводу Саакашвили свидетельствует о том, что между спикером и Офисом президента растет напряжение.

«Возможная «забастовка» Разумкова в отношении Саакашвили может стать еще одним поводом говорить о растущем напряжении между спикером и Офисом президента», — пишет Лещенко.

Ранее мы сообщали, что Верещук заявила, что Саакашвили эффективнее себя проявит в Офисе президента.