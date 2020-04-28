Хозяин Кремля не отказался от своих планов – украинский генерал рассказал, когда следует опасаться «удара» РФ по Украине

Ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что сейчас РФ не готова к эскалации конфликта на Донбассе. Но, он не исключает, что ситуация может обостриться летом. По его словам, обострение военного конфликта может произойти в июне-июле.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Генерал-лейтенант Василий Богдан поделился своими прогнозами по поводу развития ситуации на Донбассе. По мнению Богдана, РФ сейчас не готова вести полномасштабную военную операцию на востоке Украины. Богдан, отметил, что в РФ сейчас достаточно своих проблем, в том числе и проблем с военным контингентом. При этом Богдан напомнил, что вдоль украинской границы стоят российские войска, которые готовы к наступлению. Украинский генерал считает, что для того, чтобы начать полномасштабное вторжение Кремлю достаточно несколько дней для подготовки.

«Вдоль нашей границы стоят российские войска, готовы к наступлению. Им, по сути хватит двух-трех дней, чтобы мобилизоваться для полномасштабного вторжения на территорию Украины», — уверен генерал.

Василий Богдан добавил, что Путин не отказался от своих планов. Он считает, что хозяину Кремля по-прежнему необходим сухопутный коридор в аннексированный Крым. Богдан не исключает, что эскалация конфликта на востоке Украины может начаться летом, примерно в июне- июле.

«Хозяин Кремля не отказался от своих планов силовым методом пробить сухопутный коридор в Крым и отрезать от Украины весь юго-восток… По слухам, российский президент рассчитывает на то, что Украину к лету значительно ослабит коронавирус, и в июне-июле Путин может «наехать» на нашу страну», — отметил генерал-лейтенант Богдан.

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