Облегчение жизни украинцев: Зеленский о достижениях, которые сможет почувствовать каждый

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к народу с важным обращением. Президент озвучил положительные новости для страны, сообщил о нововведениях и рассказал, об украинском прорыве в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальную страницу президента в Facebook.

Важное экономическое достижение Украины, которое почувствуют практически все граждане страны – снижение цены на газ. В апреле цена газа для бытовых нужд снизилась на 15% в сравнении с прошлым месяцем, а в сравнении с январем на 40%.

Украинским врачам передали полмиллиона отечественных ПЦР-тестов на коронавирус. Уже сегодня известно, что Украина способна производить не менее 10 тысяч тестов за одни сутки.

Правительство разрабатывает ипотечную программу под 10% годовых. Президент сообщил, что малый бизнес сможет получать кредиты с низкими процентами.

Зеленский подтвердил, что скоро в Украине откроются продуктовые рынки. Нюансы данного вопроса будут рассмотрены 29 апреля.

Напомним, как сообщалось ранее, знает вес своего слова – Песков рассказал, почему Путин пытается переписать историю Украины.