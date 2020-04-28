Террористы могут остаться без финансирования: глава «ЛНР» пытается спасти угольную промышленность

Самопровозглашенный глава «ЛНР» Леонид Пасечный столкнулся с серьезной проблемой в угольной промышленности. Ряд шахт закрывается, а рабочие долгие месяцы остаются без зарплат. Заявлена попытка реорганизовать угольную промышленность в ОРЛО.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Пасечный заявил, что «пора наводить порядки», однако существует вероятность, что он слишком поздно взялся за вопрос добычи угля. Экономика ОРЛО может не выдержать, и террористы потеряют большую часть финансов, так и не дождавшись завершения реорганизации.

«Это крайне важная проблема для нас. Пришло время установить порядок. Мы установим единые стандарты, единые цены на уголь и единые зарплаты для рабочих. Власть должна взять контроль в свои руки», — сказал Пасечный.

Он уверяет, что реорганизация даст возможность возобновить выплаты зарплат простым рабочим шахтерам, которые уже долгое время остаются без доходов.

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