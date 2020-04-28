Террористы могут остаться без финансирования: глава «ЛНР» пытается спасти угольную промышленность

Важное Политика
Родион Власов0

Самопровозглашенный глава «ЛНР» Леонид Пасечный столкнулся с серьезной проблемой в угольной промышленности. Ряд шахт закрывается, а рабочие долгие месяцы остаются без зарплат. Заявлена попытка реорганизовать угольную промышленность в ОРЛО.

Леонид Пасечный
Леонид Пасечный. Фото — glava-lnr.info

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Пасечный заявил, что «пора наводить порядки», однако существует вероятность, что он слишком поздно взялся за вопрос добычи угля. Экономика ОРЛО может не выдержать, и террористы потеряют большую часть финансов, так и не дождавшись завершения реорганизации.

«Это крайне важная проблема для нас. Пришло время установить порядок. Мы установим единые стандарты, единые цены на уголь и единые зарплаты для рабочих. Власть должна взять контроль в свои руки», — сказал Пасечный.

Он уверяет, что реорганизация даст возможность возобновить выплаты зарплат простым рабочим шахтерам, которые уже долгое время остаются без доходов.

Напомним, как сообщалось ранее, достоверное состояние здоровья Ким Чен Ына: Трамп получил подтвержденную информацию.


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