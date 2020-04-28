Внеочередное заседание парламента состоится 30 апреля
Уже в ближайший четверг, 30 апреля, народные избранники снова соберутся под куполом Рады на внеочередное заседание.
Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура, пишет «НБН«.
«Так как многим депутатам-мажоритарникам надо успеть вернуться в Киев, внеочередное заседание парламента пройдет в четверг, 30 апреля».
Заседание начнется в 13 часов.
Напомним, ранее мы писали, что на внеочередном заседании не будут голосовать за «антиколомойский» закон.
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