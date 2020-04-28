Внеочередное заседание парламента состоится 30 апреля

Уже в ближайший четверг, 30 апреля, народные избранники снова соберутся под куполом Рады на внеочередное заседание.

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура, пишет «НБН«.

«Так как многим депутатам-мажоритарникам надо успеть вернуться в Киев, внеочередное заседание парламента пройдет в четверг, 30 апреля».

Заседание начнется в 13 часов.

Напомним, ранее мы писали, что на внеочередном заседании не будут голосовать за «антиколомойский» закон.