Внеочередное заседание парламента состоится 30 апреля

Политика
Христина Качоровська0

Уже в ближайший четверг, 30 апреля, народные избранники снова соберутся под куполом Рады на внеочередное заседание.

Верховная рада
Верховная рада. Фото — kise.ua

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура, пишет «НБН«.

«Так как многим депутатам-мажоритарникам надо успеть вернуться в Киев, внеочередное заседание парламента пройдет в четверг, 30 апреля».

Заседание начнется в 13 часов.

Напомним, ранее мы писали, что на внеочередном заседании не будут голосовать за «антиколомойский» закон.


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