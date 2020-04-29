«Переименование» оккупантами Донецка в Сталино: Голобуцкий рассказал, какую цель преследует Кремль

Политтехнолог Александр Голобуцкий считает, что «переименование» главарями непризнанных «Л/ДНР» Луганска и Донецка в Ворошиловград и Сталино – это спланированная операция РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Политтехнолог Александр Голобуцкий считает, что РФ хочет «реанимировать сталинизм». И чтобы посмотреть, как на это отреагирует население, для начала этот «сталинизм» Кремль решил реанимировать в ОРДЛО. Именно так Голобуцкий объясняет, то, что главарь так называемой «ЛНР» Пасечник решил «переименовать» Луганск в Ворошиловград, а главарь «ДНР» Пушилин вслед за Пасечником «переименовал» Донецк в Сталино.

По мнению Голобуцкого, это некий эксперимент. Политтехнолог уверен, что РФ хочет изучить реакцию не только населения ОРДЛО, но и граждан РФ.

«На марионеточных режимах и полностью подконтрольных территориях с минимальным населением Кремль апробирует реанимацию сталинизма. При этом изучает реакцию на своей территории. Если все пойдет хорошо, то эпидемия сталинского империализма распространится и на РФ», — пишет Голобуцкий.

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