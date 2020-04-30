Дальше будет хуже — Владимир Омелян прогнозирует массовые протесты из-за карантина

Экс-министр инфраструктуры считает, что вчерашний протест предпринимателей на Банковой — это лишь первый тревожный звоночек для власти.

Таким мнением Владимир Омелян поделился на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Экс-министр отметил, что протесты на Банковой 29 апреля произошли потому, что люди почувствовали несправедливость:

«Людей вывел на улицу один вопрос: почему все сидят дома, а «слуги» внезапно стали хозяевами жизни».

По словам Омеляна, то, что произошло вчера — это лишь первый экономический мини-бунт. Но дальше будет ещё хуже:

«Люди ждут окончания карантина и выхода на работу. Но, к сожалению, половина из них поцелуют двери своих обанкротившихся работодателей. И тогда они придут к ОПУ. За работой, за деньгами, за хлебом. Правоохранители начнут их «успокаивать», а президент продолжит записывать свои видосики».

А далее страна окажется перед двумя путями, пишет Владимир Омелян. Первый — это новая Революция, с миллионами обманутых людей. А второй вариант — это ликвидация должности президента:

«Депутаты разрабатывают и принимают проект закона о внедрении парламентской республики в Украине и ликвидации должности президента. Это поможет убрать ту ситуацию, когда президент винит во всем парламент, а парламент винит во всем президента. Тогда действующий созыв ВР станет героическим — ведь они проведут фантастическую реформу и пойдут на перевыборы в 2021 году. А президент вообще дважды герой — пообещал прийти на один срок и его отбыл. Он также станет первым президентом Украины, который сам откажется от своих полномочий. И навсегда останется последним президентом Украины».

Бывший чиновник добавил, что такие радикальные изменения действительно нужны ведь действующая власть с каждым днем всё больше становится беспомощной. Безработица будет расти, а экономика и промышленность — падать:

«Лично мне больше импонирует первый вариант, с революцией. Но для Украины будет лучше пойти по второму пути. Кто-то должен сейчас войти в ОПУ к Зеленскому и сказать ему: «Пора уходить. Караул устал». Так приблизительно было в 2014. Господин президент, я вам советую — не слушайте своих подчиненных, которые уверяют вас, что всё хорошо. Ничего хорошего нет. Всё хорошо лишь для них, но не для Украины. Знаете, у Януковича также было много «ермаков»… После революции они остались и у них всё хорошо. А Януковичу пришлось очень быстро убегать».

Напомним, ранее мы сообщали, что под Кабмином проходит акция протеста предпринимателей.