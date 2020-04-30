Есть крайне вредные для нашей страны нюансы – Рябошапка о роли Ермака в переговорном процессе по Донбассу

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не совсем проукраинская позиция.

Об этом экс-генеральный прокурор Украины рассказал в интервью народному депутату Алексею Гончаренко, сообщает НБН.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью народному депутату Алексею Гончаренко заявил, что его настораживает, то, что Украину в переговорах по Донбассу часто представляет господин Ермак. Рябошапка сомневается в том, что руководитель ОП придерживается проукраинской позиции. Чиновник отметил тот факт, что у Ермака есть тесные связи с российскими влиятельными чиновниками.

«Мне не нравятся его отношения с российским истеблишментом. И общество этого не понимает, потому что здесь есть крайне вредные для нашей страны нюансы»,- заявил Рябошапка.

Бывший генпрокурор сравнил Ермака с экс-руководителем ОП Андреем Богданом.

«Если сравнить Ермака с Богданом, то у меня нет таких опасений. Этот человек пожертвовал свои временем и большей частью своей жизни, чтобы отдать себя стране».

Ранее мы сообщали, что Меркель не пригласила Путина на годовщину окончания Второй мировой войны.