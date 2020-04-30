Голосование за «антиколомоймкий» закон пройдет по особой процедуре

Депутаты поддержали инициативу, которая позволит рассмотреть правки к закону «О банка» в сокращенном варианте. Это поможет быстрее принять проект закона и получить финансовую помощь от МВФ.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Депутаты проголосовали за введение специальной процедуры рассмотрения так называемого «аниколомойского» закона. Свой голос «за» на сегодняшнем внеочередном заседании отдали 255 нардепов.

Принятая процедура позволит нардепам не рассматривать все 16 тысяч правок, которые были поданы к законопроекту после голосования в первом чтении. Теперь все фракции и внерфакционные нардепы, которые подавали свои поправки, в течение двух дней должны выбрать лишь несколько правок, на которых они особо настаивают.

Далее эти правки отправляют в соответствующий парламентский комитет и уже здесь эти поправки за два дня должны свести в новую таблицу. Уже после этого проект закона во втором чтении и правки к нему будут рассматривать народные избранники.

Напомним, ранее мы писали, Борис Филатов пригрозил нардепам, которые не хотят голосовать за «антиколомойский» закон.