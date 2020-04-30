Кремль не хочет видеть США в Нормандском саммите

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразился категорически против привлечения США к Нормандскому формату.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о возможном расширении Нормандского саммита и привлечения к переговорам представителей США, Песков заявил:

«Присоединение США даже не обсуждается. Об этом не может быть и речи».

Напомним, ранее мы сообщали, что в США заговорили о расширении Нормандского саммита.


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