Кремль не хочет видеть США в Нормандском саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразился категорически против привлечения США к Нормандскому формату.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о возможном расширении Нормандского саммита и привлечения к переговорам представителей США, Песков заявил:

«Присоединение США даже не обсуждается. Об этом не может быть и речи».

Напомним, ранее мы сообщали, что в США заговорили о расширении Нормандского саммита.