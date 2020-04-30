Лавров возмущен: глава МИД РФ озвучил главные требования России по урегулированию конфликта на Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки» заявил, что из девяти пунктов итогового документа «нормандского саммита» Украина выполнила только один.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Сегодня, 30 апреля состоялась видеоконференция глав МИД стран «норманнской четверки». После видеконференции свои претензии к Украине озвучил главный дипломат РФ Сергей Лавров. Лавров заявил, что это украинская сторона не выполнят договоренности «нормандского саммита». Руководитель МИД РФ отметил, что стороны достигли прогресса только в вопросе обмена пленными. Все остальные пункты, по словам Лаврова, Украина не выполняет.

Кроме того, Лавров озвучил Украине главное требование РФ по урегулированию конфликта на Донбассе. Руководитель МИД РФ заявил, что Украина должна предоставить особый статус ОРДЛО и закрепить его в Конституции. По словам Лаврова, он об этом напомнил своему украинскому коллеге во время видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки».

«Мы напомнили, что ключевым положением Минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства», — заявил руководитель МИД РФ.

Также Лавров добавил, что согласовывать «особый статус» Донбасса Украина должна с так называемыми «Л/ДНР».

«Это и есть цель и основа урегулирования конфликта на Донбассе. К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском», — резюмировал Лавров.

Ранее мы сообщали, что Кулеба рассказал об итогах переговоров глав МИД стран «нормандской четверки».