Мира мы не увидим – Рабинович заявил о потере шансов договориться с Кремлем

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Пророссийские политические силы в Украине крайне возмущены действиями правительства в плане достижения мира. Сопредседатель «ОПЗЖ» Вадим Рабинович заявил, что Киев не выполняет обязательств относительно Донбасса и теперь шанс договориться с Кремлем утерян.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир телеканала ZIK.

«В нашей ситуации надежда на мир ускользает. Причина проста – Лавров дал свой негативный ответ. Это очень печально для Украины. Нормандский формат видимо отменяется, ведь Украина отказывается добросовестно исполнять взятые обязательства. Это большой провал», — сказал Рабинович.

Он считает, что вина лежит на Киеве, а тот в свою очередь пытается избавиться от ответственности, ссылаясь на пандемию.

«Власть пытается списать на коронавирус все проблемы. Коронавирус спасает нашу власть от множества проблем и в правительстве, наверное, даже рады такой ситуации», — отметил Рабинович.

Напомним, как сообщалось ранее, Песков сделал важное заявление о будущем россиян: ситуация вышла из-под контроля.