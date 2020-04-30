Не вице-премьер-министр: Зеленский нашел новую должность для одиозного Саакашвили

Об этом во время брифинга в Верховной Раде рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что голосов за назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ достаточно… Но во власти решили отказаться от такого назначения и подобрали для экс-президента Грузии другую должность, пишет «НБН«.

«Михаил Саакашвили несколько дней консультировался с Владимиром Зеленским. В итоге они отыскали новый формат для сотрудничества».

Арахамия отметил, что речь идет о совершенно новой должности и вскоре станут известны все подробности:

«Я не могу вам ничего сказать… Вы всё узнаете от президента. Возможно даже сегодня или в начале следующей недели».

Напомним, ранее мы писали, что в Грузии недовольны возможным назначением Саакашвили в украинское правительство.