У России может быть компромат на Зеленского: политтехнолог Богуш рассказал, как РФ могла получить инструмент давления на президента

Политтехнолог Денис Богуш предположил, что у России может быть компромат на президента Украины Владимира Зеленского. По словам Богуша, у него сложилось впечатление, что президент Зеленский выполняет требования Кремля.

Об этом Денис Богуш рассказал в эфире телеканала «Прямой», сообщает НБН.

Политтехнолог Денис Богуш предположил, что у руководства РФ может быть компромат на президента Украины Владимира Зеленского. Он вспомнил поездку господина Зеленского в Оман в начале этого года. Политтехнолог предположил, что в Омане Зеленский мог встречаться с кем-то из высокопоставленных российских чиновников. Богуш предполагает, что россияне могли сделать видеозапись этой встречи, и теперь имеют инструмент для шантажа.

Богуш отметил, что у него сложилось впечатление, будто бы господин Зеленский выполняет указания Кремля.

«Каждый день Россия «откусывает» у нас часть акватории Черного моря. Даже возле Одессы уже стоят российские корабли. И наша власть об этом ничего не говорит. У меня есть предположение, что, возможно, у России есть какой-то серьезный компромат на Зеленского, вот он и соглашается все выполнять. Все что происходит, и все эти назначения на должности, и история с увольнением из Национального совета Сергея Костинского, который занимался трансляцией украинских каналов на оккупированных территориях и в Крыму. Очень много, таких системных действий происходит», — заявил Богуш.

Политтехнолог отметил, что он озвучил только свои предположения.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс рассказал о планах Кремля по Крыму и ОРДЛО.