У вас осталось мало времени — Порошенко публично пригрозил Зеленскому

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал обращение к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором он резко раскритиковал действия власти. Порошенко пригрозил Зеленскому за то, что тот медленно принимает решения.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Главной темой видео стало то, что Порошенко опасается дальнейших преследований. Он считает, что ГБР в скором времени может обвинить его в государственной измене за ситуацию с нападением России на украинские морские силы при попытке проплыть через Керченский пролив.

«ГБР четко согласовывает свою активность со службой безопасности России. Уголовное дело против меня из-за событий в Керченском проливе, которое открыто при помощи действий Портнова, все еще не закрыто», — заявил Порошенко.

Порошенко требует от Зеленского публично озвучить конкретную позицию властей относительно агрессии России против украинских кораблей в Черном море.

«У вас осталось мало времени. Этот вопрос нужно решить не позднее мая», — отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что за год Зеленский «палец об палец не ударил» для защиты кораблей в Азовском море.

Напомним, как сообщалось ранее, Украину ждет гибель и уничтожение – Кива призвал срочно менять лидера страны.