У вас осталось мало времени — Порошенко публично пригрозил Зеленскому

Политика
Родион Власов0

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал обращение к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором он резко раскритиковал действия власти. Порошенко пригрозил Зеленскому за то, что тот медленно принимает решения.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — censor.net.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Главной темой видео стало то, что Порошенко опасается дальнейших преследований. Он считает, что ГБР в скором времени может обвинить его в государственной измене за ситуацию с нападением России на украинские морские силы при попытке проплыть через Керченский пролив.

«ГБР четко согласовывает свою активность со службой безопасности России. Уголовное дело против меня из-за событий в Керченском проливе, которое открыто при помощи действий Портнова, все еще не закрыто», — заявил Порошенко.

Порошенко требует от Зеленского публично озвучить конкретную позицию властей относительно агрессии России против украинских кораблей в Черном море.

«У вас осталось мало времени. Этот вопрос нужно решить не позднее мая», — отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что за год Зеленский «палец об палец не ударил» для защиты кораблей в Азовском море.

Напомним, как сообщалось ранее, Украину ждет гибель и уничтожение – Кива призвал срочно менять лидера страны.


загрузка...

Похожие материалы

Трое претендентов на должности в Кабмине отказались работать с Зеленским — инсайдер

Христина Качоровська

Коррупционная схема ГП «Администрация морских портов Украины» раскрыта — НАБУ

Юлия Нагорная

Украина потребовала от Путина новых гарантий по Донбассу – «Будет объявлено новое перемирие»

Родион Власов

Добавить комментарий