Гончаренко в ярости из-за Шария: нардеп сделал громкое заявление
Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко возмущен деятельностью украинского политика и блогера Анатолия Шария. Гончаренко призвал Шария приехать и лично ответить перед ним за свои деяния.
Об этом сообщает «НБН», со ссылками на «Диалог» и на видео Анатолия Шария.
Гончаренко уверен, что снятие с розыска в Украине Шария служит отличным поводом, чтобы тот вернулся в Украину и перестал рассылать своих журналистов, а вместо этого сам лично поговорил с ним.
«Анатолий Шарий вновь прислал ко мне своих журналистов. Они пытаются разоблачить меня», — заявил Гончаренко.
Гончаренко заявил, что Шарий напоминает ему персонажа из «Игры престолов» Вариса. Он является беспринципным и аморальным человеком, который хочет услужить сразу нескольким господам.
В свою очередь Шарий интересуется у Гончаренко, почему в Одессе, в округе народного депутата, огромная численность заражения врачей коронавирусом и почему Гончаренко не позаботился о своих людях.
В ходе дискуссии с журналистом Шария Гончаренко не выдержал и позвал на помощь полицию, которая проигнорировала его просьбы.
Напомним, как сообщалось ранее, Порошенко диктует свои условия «Слугам народа»: правящая партия готова к уступкам.