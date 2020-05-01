Гончаренко в ярости из-за Шария: нардеп сделал громкое заявление

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко возмущен деятельностью украинского политика и блогера Анатолия Шария. Гончаренко призвал Шария приехать и лично ответить перед ним за свои деяния.

Об этом сообщает «НБН», со ссылками на «Диалог» и на видео Анатолия Шария.

Гончаренко уверен, что снятие с розыска в Украине Шария служит отличным поводом, чтобы тот вернулся в Украину и перестал рассылать своих журналистов, а вместо этого сам лично поговорил с ним.

«Анатолий Шарий вновь прислал ко мне своих журналистов. Они пытаются разоблачить меня», — заявил Гончаренко.

Гончаренко заявил, что Шарий напоминает ему персонажа из «Игры престолов» Вариса. Он является беспринципным и аморальным человеком, который хочет услужить сразу нескольким господам.

В свою очередь Шарий интересуется у Гончаренко, почему в Одессе, в округе народного депутата, огромная численность заражения врачей коронавирусом и почему Гончаренко не позаботился о своих людях.

В ходе дискуссии с журналистом Шария Гончаренко не выдержал и позвал на помощь полицию, которая проигнорировала его просьбы.

Напомним, как сообщалось ранее, Порошенко диктует свои условия «Слугам народа»: правящая партия готова к уступкам.