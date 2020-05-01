Коронавирус может помочь вернуть Крым — эксперт

Политический эксперт Руслан Бортник считает, что эпидемия коронавируса в России может значительно ослабить страну. А это уже сыграет на руку Западу, который в таких условиях может фактически вынудить РФ вернуть аннексированный Крым.

Об этом Бортник поведал в интервью «Апостроф«, пишет «НБН«.

«Если Российская Федерация сильно пострадает из-за коронавируса, то очень ослабит свои позиции. Тогда уж запад попытается решить геополитические проблемы (в частности и войну на Донбассе) именно за счет ослабленной России. Не исключаю, что Кремлю даже придется пойти на уступки по Крыму, к примеру, перейти к формату совместного управления или предоставить им статус подмандатной территории»

Бортник считает, что в условиях пандемии мнение о том, что Путин ни за что не отдаст Крым, может кардинально измениться:

«Я не отрицаю и того факта, что в России могут случиться масштабные социальные потрясения… А это уже приведет к тому, что место в Кремле займут другие люди, с другим мнением».

Напомним, ранее мы писали, что Кремль хочет провести ещё один референдум в Крыму.