Продовольственный кризис в Украине: Тимошенко заявила о приближении катастрофы

Народный депутат Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной Раде сделала важное предупреждение. Она решительно осудила действия властей и заявила, что из-за неэффективной политики, негативных климатических условий и общеэкономического кризиса Украину ждет реальный дефицит продуктов питания.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Тимошенко уверена, что финансовая система Украины разрушается и назревает коллапс. Она обратила внимание на то, что в стране массово закрывают шахты и АЭС. Кроме того, для страны болезненными стали проблемы аграриев. Эксперты фиксируют сильную засуху и неурожай, ряд негативных факторов приведет к дефициту продуктов питания. Страна терпит огромные убытки уже сейчас.

Тимошенко обвиняет власть в пассивности, слабохарактерности и полном бездействии в плане решения этих проблем. Она подчеркнула, что на этом фоне власть дезинформирует народ относительно карантина. Ограничительные меры работаю выборочно, и власть не справляется с ситуацией.

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