Хочу закончить войну в головах жителей Украины – Сивохо заявил, что продолжает поддерживать контакты с представителями оккупированных территорий

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо даже после своей отставки продолжает заниматься воплощением своих идей по реинтеграции Донбасса в состав Украины. По его словам, он поддерживает контакты с представителями оккупированных территорий. Он уточнил, что ведет переговоры исключительно с мирными жителями Донбасса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Сергея Сивохо Алеси Бацман.

Сергей Сивохо заявил, что продолжает воплощать в жизнь свои идеи реинтеграции Донбасса. По его словам, когда он занимал должность советника СНБО, ему препятствовала «партия войны», которая, по его словам, «хочет продолжения боевых действий».Также Сивохо заявил, что подобные атаки осуществлялись и на главу Офиса президента Андрея Ермака.

«Была атака против всех мирных инициатив, в том числе и против главы Офиса президента, как я считаю. Я действую исключительно в рамках мирных инициатив, о которых заявил президент еще до выборов», — заявил Сивохо.

Сивохо отметил, что на должности советника секретаря СНБО он наладил контакты с жителями оккупированного Донбасса. По его словам, он продолжает поддерживать с ними связь. Но, более подробно Сивохо рассказывать не стал. Он заявил, что не хочет подвергать опасности переговорщиков от оккупированных территорий.

А вот, что касается переговоров с РФ, то Сивохо отметил, что у него нет доступа к «высоким кабинетам Кремля». Он отметил, что его цель заключается в том, чтобы «закончить войну в головах украинцев».

«У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины», — подчеркнул бывший советник секретаря СНБО.

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