У дома Зеленского собрались активисты: люди выступили с серьезными требованиями к президенту

Стало известно о том, что возле дома президента Украины люди решили провести акцию. Они выступили в поддержку малого и среднего бизнеса вчера, 3 мая, и потребовали ослабления карантина. В поддержку бизнеса они собрали около дома украинского президента колонну автомобилей.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что активисты собрались около загородного дома президента. Неизвестно точно, как на это отреагировал Владимир Зеленский. Однако организаторы сообщили, что акция носила мирный характер и никто не желал насилия во время ее проведения.

«Узнали адрес Зеленского. После этого проехали вдоль правительственного квартала, чтобы напомнить президенту о проблеме, а также посмотреть, соблюдает ли он карантин», — рассказал один из источников.

Эксперты на этом фоне сообщили, что скриншоты очень некачественны и, скорее всего, они взяты из видео. К сожалению, видео в интернете пока отсутствует по неизвестным причинам.

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